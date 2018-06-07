SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankası'nın 8 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Batıçim Batı Anadolu
Çimento Sanayii'nin 100 milyon lira, Yeni Gimat Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı'nın 53 milyon 760 bin lira, Halk Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı'nın 38 milyon lira, Sanko Pazarlama İthalat
İhracat'ın 10 milyon lira, Silverline Endüstri ve
Ticaret'in 9 milyon 290 bin 578 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Türk Ekonomi Bankası'nın 8 milyar lira, İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 97 milyon lira, Migros Ticaret'in 1 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 650 milyon lira, SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış
Ticaret'in 600 bin lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 600 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine
dayalı kira sertifikası başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası AŞ (10)
No’lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 250 milyon lira tutarındaki, Ünlü Menkul Değerler AŞ Angora Varlık Finansman Fonu'nun 2 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.
-İdari para cezaları ve suç duyuruları
SPK, ALB Menkul Değerlere 24 bin 672 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.
Euro Yatırım Holding AŞ (Euro Holding) ve bağlı ortaklığı Ege Sigorta AŞ (Ege Sigorta) nezdinde 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 4 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasını kararlaştıran kurul, bu kişilerden 2 tanesinin sermaye piyasası lisanslarının 6 ay süreyle iptal edilmesine, suç duyurusuna konu işlemlerde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal
koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıs/şahıslar aleyhine
dava açabileceklerinin kurul bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta Euro Holding ortaklarının
bilgilendirilmesini teminen konunun şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 94’üncü maddesi uyarınca Euro Holding’den istenmesine karar verdi.
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (SKTAS) pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde
sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul, bu kişiler hakkında geçici
olarak 2 yıl süreliğine borsalarda işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
SPK ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 2markets53.com,
adminmarkets4.com, anadoluforex2.com, cryptofx505.com, galafx5.com, lp.galafx5.com, karkapital2.com, klasfx15.com, liberal-forex.com, limitforex6.com, capmbtr.com, turkiyefbs.com adlı internet sitelerine gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda
Faiz kararı sonrası hükümetten ilk açıklama!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum