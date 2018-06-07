SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankası'nın 8 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Batıçim Batı Anadolu

Çimento Sanayii'nin 100 milyon lira, Yeni Gimat Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 53 milyon 760 bin lira, Halk Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 38 milyon lira, Sanko Pazarlama İthalat

İhracat'ın 10 milyon lira, Silverline Endüstri ve

Ticaret'in 9 milyon 290 bin 578 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Türk Ekonomi Bankası'nın 8 milyar lira, İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 97 milyon lira, Migros Ticaret'in 1 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 650 milyon lira, SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış

Ticaret'in 600 bin lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 600 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası AŞ (10)

No’lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 250 milyon lira tutarındaki, Ünlü Menkul Değerler AŞ Angora Varlık Finansman Fonu'nun 2 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.