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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DenizBank'ın 550 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Gentaş Genel Metal
Sanayi ve Ticaret'in 8 milyon 800 bin lira, Mistral Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı'nın 39 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, DenizBank'ın 550 milyon lira, Tam Faktoring'in 160 milyon lira, Çağdaş Faktoring'in 130 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 100 milyon lira, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri
Sanayi ve Ticaret'in 75 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (7)
No’lu Emek Varlık Finansman
Fonu'nun 600 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

Alternatif Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik'e 27 bin 47 lira para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Klas FX tarafından gerçekleştirilen izinsiz sermaye
piyasası faaliyeti eylemlerine iştirak edilmesi sebebiyle 1 kişi hakkında suç duyurusunun yapılmasını kararlaştırdı.

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