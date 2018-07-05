FİNANS

SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Beyaz Filo Oto Kiralama'nın 54 milyon 375 bin lira, Trakya Cam Sanayii'nin 120 milyon lira, Yataş Yatak ve Yorgan
Sanayi ve Ticaret'in 106 milyon 999 bin 237,5 lira, Vakıf Finansal Kiralama'nın 31 milyon lira, Vakıf Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığının 7 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye arttırımı başvurusunu, Eko Faktoring'in 103 milyon lira, Deniz Faktoring'in 334 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 435 milyon lira, Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 425 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 95 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 889 milyon lira ve CCN Mersin Sağlık'ın 350 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

-Suç duyuruları ve idari para cezaları

SPK, Verusaturk Girişim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığı'na 27 bin 47 lira, EGC Ticari
Yatırımlar'a 74 bin 16 lira, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşletmeciliği pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili
olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 2 milyon 884 bin 239,84 lira, 1 kişiye 279 bin 429,23 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 3 kişi hakkında suç duyuruları ve suç ihbarının yapılmasını kararlaştırdı. 27 Eylül 2017- 8 Ocak 2018 döneminde Beyaz Filo Oto Kiralama pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı
niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 6 kişi hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul söz konusu söz konusu kişiler hakkında 2 yıl geçici işlem yasağı uygulanmasına, bu kişilerin 5'i hakkında kurulun 8 Ocak 2018 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilmesine karar verdi.

SPK ayrıca İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 27 Mart 2018-29 Haziran 2018 döneminde meydana gelen olağan
dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 2 kişi hakkında 6 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere, borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştuUludağ OSB, hizmet binasına kavuştu
Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldıEmre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spk

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

2018'in en çok satan otomobilleri

2018'in en çok satan otomobilleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.