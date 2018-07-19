SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 27 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye arttırımını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ'nin 500 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 600 milyon lira, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ'nin 600 milyon lira, Garanti Faktoring AŞ'nin 650 milyon lira, ING Bank AŞ'nin 4 milyar lira, Odea Bank AŞ'nin 900 milyon lira ve Fibabanka AŞ'nin 1 milyar 44 milyon lira tahvil finansman bonosu ihracına onay verildi.
- İdari para cezaları
Ayrıca kurul, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'ye, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye,Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'ye ve bir kişiye toplamda 319 bin 195 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.
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