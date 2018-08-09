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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Seyitler Kimya Sanayinin 6 milyon 810 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Batısöke Söke Çimento
Sanayiinin 140 milyon lira, A.V.O.D Kurutulmuş Gıda
ve Tarım Ürünleri Sanayi
Ticaretin 45 milyon lira, Demisaş Döküm Emaye
Mamülleri Sanayinin 17 milyon 500 bin lira, Şeker Finansal Kiralamanın 5 milyon lira, Selçuk Gıda Endüstri
İhracat İthalatın 4 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, VakıfBank'ın 20 milyar lira, Lider Faktoring'in 200 milyon lira, Doruk Faktoring'in 127 milyon lira, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaretin 100 milyon lira, Doruk Finansman'ın 67 milyon lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler'in 10 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 4 milyar lira tutarındaki sahipliğe dayalı kira
sertifikası başvurusunu onayladı.

-Suç duyuruları ve idari para cezaları

SPK, Destek Yatırım Menkul
Değerler'e 26 bin 49 lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KILER) sermayesinin yüzde 85’ine tekabül eden payların
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından satın alınacağı yönünde şirket tarafından yapılan özel durum
açıklaması öncesinde ve sonrasında KILER pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu
bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul bu kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsalarda geçici
işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

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