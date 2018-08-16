SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'nin (Demirören Medya), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ (Hürriyet) ile ilgili pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebini olumlu karşıladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Doğan Şirketler Grubu'na ait Demirören Gazetecilik paylarının, Demirören Medya tarafından satın alınması sonrasında Demirören Medya’nın, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna belli şartlar dahilinde onay verilmesine, Hürriyet ile ilgili olarak ise pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Demirören Gazetecilik’in Doğan Holding dışındaki diğer ortaklarının da

kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan ödemeden faydalandırılmasını teminen 1 TL nominal değerli Demirören Gazetecilik

payı için pay alım teklifi fiyatının en az 1,41585 dolar olarak belirlenmesine ve payların devir tarihinde .