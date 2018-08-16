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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 21:06 | Son Güncelleme

SPK, Demirören Medya'nın, Hürriyet Gazetecilik ile ilgili pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebini olumlu karşıladı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'nin (Demirören Medya), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ (Hürriyet) ile ilgili pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebini olumlu karşıladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Doğan Şirketler Grubu'na ait Demirören Gazetecilik paylarının, Demirören Medya tarafından satın alınması sonrasında Demirören Medya’nın, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna belli şartlar dahilinde onay verilmesine, Hürriyet ile ilgili olarak ise pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Demirören Gazetecilik’in Doğan Holding dışındaki diğer ortaklarının da
kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan ödemeden faydalandırılmasını teminen 1 TL nominal değerli Demirören Gazetecilik
payı için pay alım teklifi fiyatının en az 1,41585 dolar olarak belirlenmesine ve payların devir tarihinde .

Merkez Bankası'nca açıklanan döviz alış kuru olan 4,4581 TL ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü Merkez
Bankası'nca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasını karara bağladı.

Kurul, Klimasan Klima Sanayi ve
Ticaret AŞ'nin 6,6 milyon TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı ile İş Faktoring AŞ'nin 469 milyon TL, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 78 milyon TL, Halkbank'ın 5 milyar TL, Şeker Faktoring AŞ'nin 137,2 milyon TL ve Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin yurt dışında 300 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı.

Halk Varlık
Kiralama AŞ'nin 2 milyar TL tutarlı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ihracı başvurusunu da onaylayan SPK, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Muammer Akkaş, Recep Akkaş ve Önder Taşlıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kurul ayrıca, suç duyurusunda bulunulan kişiler ve Burak Özuğur hakkında 2 yıl, Ali Osman Günay ve Tuğrul Dadaloğlu hakkında da 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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