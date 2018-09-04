SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saxo Capital Markets Menkul Değerler AŞ’nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusunu olumlu
karşılayarak, sahip olduğu yetki belgesinin iptal edilmesine karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, Saxo Capital Markets Menkul Değerler AŞ’nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Kurul tarafından olumlu
karşılanarak, sahip olduğu yetki belgesinin iptal edilmesine karar verildi.
Kurul Alarko Holding'in 211 milyon 533 bin lira tutarında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
DenizBank ve QNB Finansbank'ın 20 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracı başvurularını kabul eden SPK, ayrıca MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin 500 milyon lira, Türkerler İnşaat AŞ'nin 500 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira, Koton Mağazacılık ve
Ticaret AŞ'nin420 milyon lira ve Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 78 milyon lira tutarında tahvil ihraç başvurularını da onayladı.
Haftalık bültene göre SPK, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerdesorumluluğu bulunan 8 gerçek kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1
maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişiler hakkında 2 işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
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