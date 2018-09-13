SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Finans Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar lira tutarında Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 90 milyon lira tutarında bedelli sermaye artırımını onayladı.

Hektaş Ticaret TAŞ'nin 400 milyon lira nominal ihraç tavanlı Tahvil/Finansman Bonosu ve Zorlu Faktoring AŞ'nin 83 milyon 850 bin lira tutarında Tahvil/Finansman Bonosu ihracı onaylandı.

Kurul, Türkiye Finans Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar lira tutarında Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracını ve Ziraat Katılım Bankası Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon lira tutarında Yönetim Sözleşmesine ve Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikaları ihracını onayladı.

- İdari para cezaları

Kurul, yapılan incelemeler doğrultusunda QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye toplam 148 bin 32 lira ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye toplam 50 bin 721 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca Ayen Enerji AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Hüseyin Türker ve Bahar Türker hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar veren kurul, bu kişiler hakkında 2 yıl işlem yasağı getirdi.

