SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Anel Elektrik

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ve Ticaret AŞ'ye (Anel Elektrik) 1,5 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Anel Telekom) yönetim kontrolünü sağlayan

payların Acredo Technology BV’ye devrine ilişkin satış görüşmeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, Anel Elektrik'e çeşitli ihlallerden dolayı toplam 1,5 milyon lira ve 4 gerçek kişiye toplam 2 milyon 364 bin 929 lira idari para cezası verdi.

Anel Telekom hakkında yapılan inceleme

sonucunda da bu şirkete 399 bin 633 lira idari para cezası uygulayan SPK, Anel Elektrik tarafından Anel Telekom’un bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi

planlanan birleşme işlemine ilişkin Kurulca onaylanması taleplerini de olumsuz karşıladı.

Kurul, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ile ilgili incelemeleri neticesinde ise Onur Takmak hakkında suç duyurusunda bulunurken, Onur Takmak’ın Rhea Girişim ve Rhea Portföy Yönetim AŞ nezdindeki imza yetkilerinin suç duyurusu kararından yargılama sonuçlanıncaya kadar kaldırılmasına ve sermaye piyasası lisanslarının 6 ay süreyle iptal edilmesine karar verdi.

Bültene göre Kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 300 milyon lira, Sümer Faktoring AŞ'nin 23 milyon lira ve Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin de 100 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

