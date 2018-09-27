FİNANS

SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu, genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğunun Kurul'un düzenleme ve gözetim alanı dışında kaldığını hatırlatarak, kripto paralara ilişkin yatırımcıları uyardı - Kurul, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar liralık, Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın 3 milyar liralık Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları ihracını, Türkiye Halk Bankası'nın 15 milyar liralık, Ak Finansal Kiralama'nın 1 milyar liralık, Halk Faktoring'in 315 milyon liralık, Birikim Varlık Yönetim'in 95 milyon liralık, Optima Faktoring'in 89 milyon liralık ve Net Holding'in 300 milyon dolarlık tahvil/finansman bonosu ihracını onayladı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğunun Kurul'un düzenleme ve gözetim alanı dışında kaldığını hatırlatarak, kripto paralara ilişkin yatırımcıları uyardı.

SPK, haftalık bülteninde kripto paralara ilişkin uyarılarda bulundu.

"Kripto Para Satışı" veya "Token Satışı" olarak da bilinen genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğunun Kurul'un düzenleme ve gözetim alanı dışında kaldığı belirtilen açıklamada, dijital varlık satıcılarının, belirli ya da çoğu zaman belirsiz vaatlerle dijital varlık satışı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Söz konusu dijital varlıkların itibari para ile alınabileceği gibi Bitcoin ve Ether gibi kripto paralar kullanılarak da alınabildiği anımsatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tasarım açısından çok farklı türlere ayrılabilmekle beraber dijital varlıklar genellikle bir şirketteki payı, bir hizmete erişim hakkını, gerçek hayattaki bir varlığı,
ürün veya hizmete ilişkin kullanım hakkını temsil etmektedir. Satış süreci sonrası toplanan paranın kullanımına ilişkin bilgiler
izahnameye benzer bir doküman olan 'white-paper'da yer almaktadır.
ICO'lar çok yüksek riskli ve spekülatif yatırımlardır. Bu sebeple, dijital varlık almayı düşünen yatırımcıların aşağıda belirtilen
risklerin bilincinde olması ve alınacak dijital varlık karşılığında ne vaat edildiğini detaylı incelemeleri gerekmektedir."

SPK bülteninde konuya ilişkin riskler, "ICO'ların birçoğu yapısı itibariyle düzenleyici kurumların yetki ve görev alanı dışında kalmakta olup, herhangi bir
düzenleme ve gözetime tabi olmamaktadır.
Kripto paralara benzer şekilde, satın alınan tokenların değerlerinde de aşırı oynaklık görülebilmektedir.
Toplanan paralar belirtilen amaçlarla kullanılmayabilir.
Satıcılar tarafından sağlanan dokümanlarda eksik ve yanıltıcı bilgiler olabilir.
Bu tarz uygulamalarla fon toplanan projelerin çoğunluğu erken aşama projeler olduğu için projenin başarısız olması ve
yapılan yatırımın tamamının kaybedilmesi söz konusu olabilir." şeklinde sıralandı.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslara dair, Kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirilen bültende, "Halka arz ve kitle fonlaması faaliyetlerine benzer
yönleri ve farklılıkları bulunan 'token satışı' uygulamalarının Kurulumuzun düzenleyici sınırlarına girip girmediği durum bazında
farklılık gösterecektir. İkincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce kitle fonlaması adı altında izinsiz olarak gerçekleştirilecek
faaliyetlerle ilgili olarak Kurulumuz tarafından gerekli her türlü idari ve cezai tedbir uygulanacaktır. Bu aşamada kitle fonlaması adı
altında gerçekleştirilmesi muhtemel kripto varlık satışlarına yatırımcılar tarafından itibar edilmemelidir." uyarısı yer aldı.

Bültene göre Kurul, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar liralık, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 3 milyar liralık Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları ihracını, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 15 milyar liralık, Ak Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Halk Faktoring AŞ'nin 315 milyon liralık, Birikim Varlık Yönetim AŞ'nin 95 milyon liralık, Optima Faktoring AŞ'nin 89 milyon liralık ve Net Holding AŞ'nin 300 milyon dolarlık tahvil/finansman bonosu ihracını onayladı.

Ayrıca Kurul, Taaleri Portföy Yönetimi AŞ'ye toplamda 44 bin 814 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Aynı zamanda Kurul, Yılmaz Öztürk, Davut Soylu, Rahime Küçükler, Miray Karacan Alpaslan, Necdet Küçükler'e 2 yıl, Murat Aydın'a ise 6 ay geçici işlem yasağı getirirken, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki
işlemlerde sorumluluğu bulunan söz konusu 5 kişiye ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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