SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Finansal Kiralamanın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Ral Yatırım Holding'in 8 milyon lira, TSKB Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığının 150 milyon lira, SNK Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığının 2 milyon 400 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna, Ak Yatırım Menkul Değerlerin 750 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerlerin 128 milyon lira, QNB Finans Finansal Kiralamanın 2 milyar lira, QNB Finans Faktoring'in 292 milyon 559 bin lira, Fibabankanın 775 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.
Eren Bağımsız
Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik'e 808 bin 500 lira, A Artıbir Gayrimenkul
Değerleme'ye 268 bin 884 lira, Artı Yatırım Holding paylarında yapılan alım-satım işlemlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda Artı Yatırım Holding'e 30 bin 961 lira, bir kişiye de 61 bin 922 lira para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Aksel Yatırım Holding nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda dört kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştırdı.
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