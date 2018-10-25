FİNANS

SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye İş Bankası'nın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Avrupa Yatırım
Holding'in 10 milyon lira, Garanti Yatırım
Ortaklığı'nın 1,5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Hedef Girişim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığı'nın 32 milyon lira, Boyner Perakende
ve Tekstil
Yatırımları'nın 400 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Finansal Kiralama'nın 2,5 milyar lira, Şekerbank'ın 1,5 milyar lira, Türkiye İş Bankası'nın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, İş Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantı
ve sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Akın Tekstil pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 30 bin 961 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Euro Yatırım Holding nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen klasfx17.com, 4markets53.com, adminmarkets6.com, adminmarketsgiris.com, anadoluforex4.com, galafx7.com, lp.galafx7.com, galayatirim.com, liberalfxtr.com, liberalfx2.com, karkapital4.com, limitforex8.com, fbs-landing.com, turkiye-fbs.com, trendfx1.com adlı internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü
fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisiİnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi
İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e gerilediİmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spk

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Bakan Berat Albayrak duyurdu: Yarın açıklanacak!

Bakan Berat Albayrak duyurdu: Yarın açıklanacak!

Doların Merkez Bankası kararına tepkisi ne oldu?

Doların Merkez Bankası kararına tepkisi ne oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.