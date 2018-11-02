SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankası'nın 210 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Atılım Faktoring'in 67 milyon 700 bin lira, Nurol Yatırım Bankasının 600 milyon lira, Devir Faktoring'in 27 milyon 500 bin lira, Gedik Yatırım Holding'in 150 milyon lira, ALJ Finansman'ın 350 milyon lira, Türkiye İhracat Kredi Bankasının 500 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası'nın 210 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Formet Çelik Kapı Sanayi

ve Ticaret'in 43 milyon 199 bin 957,50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TUCLK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile

ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda toplam 6 kişiye 380 bin 355,78 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Alan Taşınmaz Değerleme

ve Danışmanlık'a 21 bin 560 lira, Talya Gayrimenkul

Değerleme ve Danışmanlık'a 77 bin 768 lira ve Euro Finans

Menkul Değerlere 123 bin 360 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

