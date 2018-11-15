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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 19:15 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Lider Faktoring'in 15 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Arçelik'in 1 milyar lira, Alternatif Finansal Kiralama'nın 413 milyon 388 bin lira, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret'in 1 milyar lira, Şekerbank'ın 750 milyon lira, İş Faktoring'in 560 milyon lira, Halkbank'ın 10 milyar lira, Ziraat Bankası'nın 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Aktif Yatırım Bankası (11)
No’lu Emek Varlık Finansmanı Fonu'nun 800 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul
kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Halk Yatırım Menkul
Değerler'e 26 bin 49 lira, Borsa İstanbul pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 54 bin 94 lira, Deniz Portföy
Yönetimi'ne 30 bin 961 lira ve İnvestAZ Yatırım
Menkul Değerler'e 130 bin 245 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Piri Gayrimenkul Değerleme AŞ'nin kendi talebi ile sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere
yetkilendirilen şirketler listesinden çıkarılmasını, AAA Finansal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'ın ise kurulun Seri:VIII, No:35 Sermaye Piyasası Mevzuatı
Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ’i çerçevesinde, sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler
listesinden çıkarılmasını kararlaştırdı.

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