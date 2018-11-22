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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) pay piyasasında 13 Kasım 2018-21 Kasım 2018
döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle bir kişiye 23 Kasım 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) pay piyasasında 13 Kasım 2018-21 Kasım 2018
döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun birinci maddesi
çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Sermaye Piyasası Kanununun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali
ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 23 Kasım 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
uygulanmasını kararlaştırdı.

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