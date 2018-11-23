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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Finansal Kiralamanın 3 milyar 260 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul İş Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar 260 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Deutsche Bank AG'nin 225 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu
varantı, sertifikası ve
senedi ihracı başvurusunu, Halk Varlık

Kiralamanın 1,5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine
dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu ve Türkiye Kalkınma
ve Yatırım Bankası AŞ Varlık Finansmanı Fonunun 3 milyar 250 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul
kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Euro Trend Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme
sonucunda 1 kişiye 282 bin 318,92 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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