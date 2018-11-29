SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 5,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Mistral Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 56 milyon 219 bin 462,34 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ziraat Bankası'nın 5,5 milyar lira tutarındaki, Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 530 milyon 600 bin lira tutarındaki, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi'nin 300 milyon lira tutarındaki, Yapı Kredi Faktoring'in 794 milyon 460 bin lira tutarındaki, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 150 milyon lira tutarındaki, Global Menkul Değerlerin 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (NIBAS) pay piyasasında 19 Kasım 2018-28 Kasım 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında 30 Kasım 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı

getirilmesine karar verdi.