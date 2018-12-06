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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 19:36 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avivasa Emeklilik ve Hayat
AŞ'nin 62 milyon lira bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Yayla Enerji Üretim Turizm
ve İnşaat Ticaret AŞ'nin 27 milyon 937 bin 500 lira, Kristal Kola ve Meşrubat

Sanayi Ticaret AŞ'nin 48 milyon lira ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları AŞ'nin 27 milyon 218 bin 799 lira bedelli sermaye artırım başvurusunu, Avivasa Emeklilik ve Hayat
AŞ'nin ise 62 milyon lira bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı.

Ayrıca kurul, Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ'nin 2 milyar 200 milyon lira, Akbank TAŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 250 milyon lira ve Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 67 milyon lira borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

Kurul, katılım Varlık
Kiralama AŞ'nin 250 milyon dolar değerindeki Yönetim Sözleşmesine ve Alım
Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihraç başvurusunu onayladı.
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- İdari para cezaları

Kurul, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan
inceleme sonucunda bir kişiye 560 bin 702 lira, Adım Gayrimenkul Değerleme AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda da Adım Gayrimenkul
Değerleme AŞ'ye 30 bin 961 lira idari para cezası verilmesine kadar verdi.

Kurul’un 3 Mart 2016 tarih ve 7/223 sayılı ilke kararına göre, standart fona ilişkin esaslarda düzenlemeler yapılırken, eklenen iki yeni maddeyle Başlangıç fonu ve OKS Standart fonu tanımlanarak esasları belirlendi. Fon portföylerinin hangi yatırım araçlarında değerlendirileceğine ilişkin sınırlar belirlendi. Bireysel Emeklilk sistemine dahil edilen çalışanlara sunulan fonlarda düzenlemelere gidildi.

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