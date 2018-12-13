SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Göltaş Göller Bölgesi

Çimento Sanayi ve

Ticaret'in 10 milyon 800 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Uşak Seramik Sanayi'nin 56 milyon 664 bin 69,25 lira, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık'ın 40 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 210 milyon lira, Aygaz'ın 300 milyon lira ve Ziraat Bankası'nın 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Başkent Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, Başkent Menkul

Değerler AŞ'ye 78 bin 147 lira ve 1 kişiye 26 bin 49 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca yapılan inceleme sonucunda, 1 kişiye 27 bin 47 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki

işlemlerde sorumluluğu bulunan 5 kişi hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, bu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı

getirilmesini kararlaştırdı.