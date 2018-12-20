SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda "Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak" eylemi nedeniyle Galip Öztürk'e 3 milyon 618 bin 806 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, haftalık bültenine göre, kurul, TGS Dış Ticaret'in 7 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası'nin 900 milyon lira, Bolu Çimento Sanayii'nin 500 milyon lira, Garanti Faktoring'in 730 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankasının 23 milyar lira, Koç Finansman'ın 300 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının 500 milyon lira ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak

yapılan inceleme sonucunda "Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasının

arz ve talebi ile fiyatı

hakkında yanıltıcı izlenim

uyandırmak" eylemi nedeniyle Galip Öztürk'e 3 milyon 618 bin 806 lira, Ali Çoker'e 3 milyon 84 bin 944 lira, Barlas Ünal'a 1 milyon 798 bin 88 lira, Metro Yatırım Menkul Değerlere 206 bin 334 lira, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding'e 27 bin 47 lira, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığına 463 bin 124 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.