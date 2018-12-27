SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Hamdi Akın İpek hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Akbank'ın 1 milyar 200 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı ihracı başvurusunu, İstanbul Varlık Yönetimin 90 milyon lira, Garanti Bankasının 20 milyar lira, Türkiye Sınai Kalkınma

Bankası'nın 400 milyon dolar, Akbank'ın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Bereket Varlık Kiralama'nın 5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine,

alım-satıma ve sahipliğe

dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer hakkında suç duyurusu yapılmasına karar veren SPK, "Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde,

yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şirket yöneticileri

aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının

bilgilendirilmesini teminen konunun Koza Altın, ATP İnşaat, Özdemir Antimuan, Koza İpek Tedarik, İpek Enerji ve Koza Anadolu

tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının anılan şirketlerden istenmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.