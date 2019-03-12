SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “Yatırım Fonlarına İlişkin

Rehber”in "Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin Esaslar” başlıklı bölümüne "Para Piyasası

Fonlarına İlişkin Esaslar” maddesi olarak yeni hükmün eklenmesine karar verdi. Hükme göre, Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamayacak.

SPK açıklamasına göre, eklenen yeni hüküm uyarınca, para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari yüzde 50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilecek. Ancak tek bir

bankada değerlendirilebilecek tutar, fon toplam değerinin yüzde 6’sını aşamayacak. Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve

Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamayacak.

Hükme göre ayrıca, para piyasası fonlarından alınan yönetim ücreti, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yer alan mevcut yönetim

ücretinin yarısı oranında uygulanacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut yönetim ücreti oranının artırılması

amacıyla yapılan başvurular Kurulca değerlendirmeye alınmayacak.