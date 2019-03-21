FİNANS

SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira, Akdeniz Faktoring'in 130 milyon lira, Sümer Varlık Yönetim'in 75 milyon lira, QNB Finans Faktoring'in 398 milyon 31 bin lira ve Nurol Holding'in 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Limit Trading Kuyumculuk ve Ticaret Limited Şirketi (yeni unvanı Gözdem Kuyumculuk ve Ticaret Limited Şirketi) ve 1 kişinin izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğuna ilişkin iddiaların Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda limitforex4.com,
limitforex5.com,
limitforex6.com,
limitforex7.com,
limitforex8,
limitforex9.com,
limitforex10.com,
limitmarkets.com,
limitmarkets1.com,
limitmarkets2.com
uzantılı internet sitelerinin
içerik ve yer sağlayıcıları ile 6 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

Bültene göre, Müflis Asya Katılım Bankası da hisselerinin tamamı bankaya ait olan TTC Bilişim İletişim Hizmetleri Anonim Şirketinin nominal bedelli 100 bin lira olan hisselerinin tamamının Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret AŞ'ye 100 bin lira bedelle satışına ilişkin sözleşmenin 18 Mart 2019 tarihinde imzalandığını, Kurul'a bildirdi.

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuşBilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruzBakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz
Vodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmekVodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spk

En Çok Okunan Haberler

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Türkiye tarihinde bir ilk

Türkiye tarihinde bir ilk

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz

Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz

Vodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek

Vodafone/Deegan: Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek

TSKF Ve ICF’ten 400 gence koçluk desteği

TSKF Ve ICF’ten 400 gence koçluk desteği

TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin oldu

TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin oldu

Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.