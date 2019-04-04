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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

SPK, Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul ayrıca, Alternatif Menkul Değerler AŞ'nin geniş yetkili aracı kurum statüsüne sahip olarak portföy aracılığı ve yurt dışında

işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmasına izin verirken, şirketin ticaret unvanını "Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ" ve işletme adını
"Alternatif Yatırım" olarak değiştirilmesine izin verilmesi başvurusunu da olumlu karşıladı.

SPK, KT Portföy Yönetimi AŞ'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebini olumlu olumlu karşılarken, buna göre KFH Capital Investment'in yüzde 50'lik payı Kuveyt Türk Katılım Bankası'na geçti.

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