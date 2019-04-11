SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar lira, Orfin Finansman AŞ'nin de 400 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Türkiye Kalkınma ve

Yatırım Bankası AŞ'nin 350 milyon lira bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK, Lider Gayrimenkul Değerlemeye 26 bin 49 lira, Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayiye 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca kurul, Denge Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye toplamda 309 bin 610 lira, Altınyağ Kombinaları hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 986 bin 976,14 lira, Polisan Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Şark Mensucat Fabrikasına toplam 69 bin 269 lira, Tat Gıda Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 22 bin 407 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.