SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), Fiba Faktoring AŞ'nin 250 milyon TL'lik borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul tarafından, Safkar Ege Soğutmacılık Klima

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İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kar payından 6 milyon TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna kurul tarafından onay verildi.

Fiba Faktoring AŞ'nin 250 milyon TL, Creditwest Faktoring AŞ'nin 200 milyon TL, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon TL, Alternatif Menkul Değerler AŞ'nin 94 milyon 750 bin TL, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 380 milyon TL borçlanma aracı ihracı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

- Yeni faaliyet izinleri

Kurul tarafından ayrıca, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ markalı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna

izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi

verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, TTK Bağımsız Denetim AŞ’nin “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi”ne alınma

talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.