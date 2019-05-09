FİNANS

SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankasının 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Tat Gıda Sanayi'nin 150 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira, Ak Finansal Kiralamanın 1 milyar 350 milyon lira, Türkiye İş Bankasının 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yüzde 24 oranındaki paylarının Ziraat Finansal Kiralama AŞ’den Ziraat Katılım
Bankası AŞ’ye devrine izin verilmesi başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verdi.

“Yatırım Fonlarına İlişkin
Rehber”in “6.8. TEFDP” maddesinin başlığının “6.8. TEFAS” olarak değiştirilmesini kararlaştıran SPK, söz konusu maddenin iki bendinin de değiştirilmesini kararlaştırdı.

Maddenin değiştirilen bentlerine göre, "Özel fon, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, garantili fon ve koruma amaçlı fonların katılma
payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmeyecek. Para piyasası fonları, para piyasası katılım fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kısa vadeli kira sertifikaları katılım
fonları ile serbest fonların (farklı para birimleri üzerinden alınıp satılan pay grupları ayrı ayrı olmak üzere) katılma payları ise ancak
kurucunun talebi olması halinde Platform kapsamına alınabilecek. Serbest fonların katılma payları Platform kapsamında da
sadece nitelikli yatırımcılara satılabilecek."

Kurul ayrıca serbest fonların katılma paylarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmesine ilişkin
uygulamanın İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ tarafından konuyla ilgili olarak yapılacak duyuru ile başlamasına karar verdi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko olduRoche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladıOtomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spk

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

İşte doların ilk tepkisi

İşte doların ilk tepkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.