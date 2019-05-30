SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bültenine göre, kurul Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler'in 8 milyon 243 bin 260 lira tutarındaki, SNK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 7,5 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Petkim Petrokimya Holding'in 462 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ünlü Menkul Değerler Hasat Varlık Finansmanı Fonunun 10 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu, Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın 8 milyar lira tutarındaki alım satıma/yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Teknosa İç ve Dış

Ticaret'e 92 bin 883 lira, Invest-AZ Yatırım

Menkul Değerler'e 185 bin 766 lira, A Artıbir Gayrimenkul

Değerleme'ye 24 bin 672 lira, Form Gayrimenkul

Değerleme ve

Danışmanlık'a 22 bin 407 lira, İzocam Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 1 kişiye 297 bin 899 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak

yapılan inceleme sonucunda bir kişiye 24 bin 672 lira Türkiye İş Bankasına 22 bin 407 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Viking Kağıt ve Selüloz pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde

sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı

getirilmesine hükmetti.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 8 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul, söz kişiler ve Hygrup İnşaat Nak Oto Tur Gıd Emlak San ve Tic. Ltd.Şti. şirketi için borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı

getirilmesini kararlaştırdı.