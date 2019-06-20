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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

SPK, İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,1 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Katmerciler Araç Üstü Ekipman
Sanayi ve Ticaret'in 50 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, QNB Finans Faktoring'in 266 milyon 100 bin lira, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 250 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerlerin 2 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Yatırım'a 191 bin 540 lira, Dardanel Önentaş Gıda
Sanayi'ye 30 bin 961 lira, ÇBS Boya Kimya
Sanayi ve Ticaret'e 27 bin 47 lira idari para cezası uygulanmasına, 4 kişi hakkında da suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Respa Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme'nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler
listesinden çıkarılmasını kararlaştırdı.

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