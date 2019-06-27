SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İhlas Ev Aletleri İmalat

Sanayi Ve Ticaret'in 208 milyon 629 bin 998,62 lira, Öncü Girişim Sermayesi

Yatırım Ortaklığı'nın 120 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sanko Pazarlama İthalat İhracatın 10 milyon lira, Gentaş Genel Metal

Sanayi ve Ticaret'in 26 milyon 200 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Uşak Seramik Sanayi'nin 50 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Deniz Faktoring'in 604 milyon 955 bin lira, Başer Faktoring'in 10 milyon lira, Turkcell Finansman'ın 500 milyon lira, İş Faktoring'in 764 milyon 300 bin lira, QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, “Emeklilik Yatırım

Fonlarına İlişkin Rehber”in “Sermaye Piyasası Araçlarının Vadesinin Hesaplaması” başlıklı 3.2.4. bölümünün başlığının “Fon

Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” şeklinde, ikinci fıkrasının "Fon payı alım ve satım işlemlerinin fon fiyatının ilan edildiği tarihte geçerli olan fiyat esas alınarak gerçekleştirilmesi

sebebiyle, fon portföyüne dahil edilen borçlanma araçları, ters repo sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vadeli

mevduat/katılma hesapları ile benzeri araç ve işlemlerde ilgili aracın/işlemin vadeye kalan gün sayısının hesaplanmasında fon

fiyatının ilan edildiği tarihin (uygulama tarihinin) esas alınması gerekmektedir." olarak ve aynı

bölüme "Dönemsel faiz/kar payı ödemesi içeren vadeli mevduat/katılma hesaplarında, vade ilk/bir sonraki dönemsel ödemeye

kalan süre dikkate alınarak hesaplanır." ifadesinin üçüncü fıkra olarak eklenmesine karar verdi.