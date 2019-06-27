FİNANS

SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 19:00 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İhlas Ev Aletleri İmalat
Sanayi Ve Ticaret'in 208 milyon 629 bin 998,62 lira, Öncü Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı'nın 120 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sanko Pazarlama İthalat İhracatın 10 milyon lira, Gentaş Genel Metal
Sanayi ve Ticaret'in 26 milyon 200 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Uşak Seramik Sanayi'nin 50 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Deniz Faktoring'in 604 milyon 955 bin lira, Başer Faktoring'in 10 milyon lira, Turkcell Finansman'ın 500 milyon lira, İş Faktoring'in 764 milyon 300 bin lira, QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, “Emeklilik Yatırım
Fonlarına İlişkin Rehber”in “Sermaye Piyasası Araçlarının Vadesinin Hesaplaması” başlıklı 3.2.4. bölümünün başlığının “Fon
Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” şeklinde, ikinci fıkrasının "Fon payı alım ve satım işlemlerinin fon fiyatının ilan edildiği tarihte geçerli olan fiyat esas alınarak gerçekleştirilmesi
sebebiyle, fon portföyüne dahil edilen borçlanma araçları, ters repo sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vadeli
mevduat/katılma hesapları ile benzeri araç ve işlemlerde ilgili aracın/işlemin vadeye kalan gün sayısının hesaplanmasında fon
fiyatının ilan edildiği tarihin (uygulama tarihinin) esas alınması gerekmektedir." olarak ve aynı
bölüme "Dönemsel faiz/kar payı ödemesi içeren vadeli mevduat/katılma hesaplarında, vade ilk/bir sonraki dönemsel ödemeye
kalan süre dikkate alınarak hesaplanır." ifadesinin üçüncü fıkra olarak eklenmesine karar verdi.

SPK ayrıca “Yatırım Fonlarına İlişkin
Rehber”in "Sermaye Piyasası Araçlarının Vadesinin Hesaplaması" başlıklı 4.2.6. bölümünün başlığının
“Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” şeklinde aynı bölüme ikinci ve üçüncü fıkra olarak "Dönemsel faiz/kar payı ödemesi içeren vadeli mevduat/katılma hesaplarında, vade ilk/bir sonraki dönemsel ödemeye
kalan süre dikkate alınarak hesaplanır.
Fon payı alım ve satım işlemlerinin fon fiyatının ilan edildiği tarihte geçerli olan fiyat esas alınarak gerçekleştirilmesi
sebebiyle, fon portföyüne dahil edilen borçlanma araçları, ters repo sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, vadeli
mevduat/katılma hesapları ile benzeri araç ve işlemlerde ilgili aracın/işlemin vadeye kalan gün sayısının hesaplanmasında fon fiyatının ilan edildiği tarihin (uygulama tarihinin) esas alınması gerekmektedir." hükümlerinin eklenmesini kararlaştırdı.

SPK, Yatırım Fonları Rehberi’nin 4.7. nolu bölümünün (ii) maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verdi.

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