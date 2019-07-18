FİNANS

SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros Ticaret'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul BİM Birleşik
Mağazalar'ın 330 milyon 600 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Destek Varlık Yönetim'in 17 milyon lira, Migros Ticaret'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık kiralamanın 150 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın diğer menkul kıymetler ve kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere türev
araçlarda işlem aracılığı ve halka arza aracılık faaliyet izni alma talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 984 bin 357,64 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak
yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 81 bin 141 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, "Twitter" adlı sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımların izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamına girmesi
nedeniyle 2 kişi hakkında, Sönmez Pamuklu Sanayii pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 1 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,"https://experfx.com" ve "https://troyforex.com" adlı internet sitelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak söz konusu internet siteleri ile 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Sönmez Pamuklu Sanayii pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda 3 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı
getirilmesini kararlaştırdı.

SPK, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100'üne sahip olduğu
Beymen Mağazacılık'ı devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme
işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

PARTNERKosta Rika aşıkları böyle görüntülendiKosta Rika aşıkları böyle görüntülendi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi olduTAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spk

En Çok Okunan Haberler

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Şehir hayatından vazgeçti, bu işe başladı

Şehir hayatından vazgeçti, bu işe başladı

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Türkiye'nin önde gelen markalarından 'AVM' şikayeti

Türkiye'nin önde gelen markalarından 'AVM' şikayeti

Netflix'e kötü haber! Çakıldı

Netflix'e kötü haber! Çakıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu

TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu

Çinli yatırımcıların Bursa ilgisi

Çinli yatırımcıların Bursa ilgisi

“Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor”

“Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor”

Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.