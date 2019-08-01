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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 20:50 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ayen Enerji'nin 106 milyon 457 bin 700 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Ayen Enerji'nin 106 milyon 457 bin 700 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İstanbul Faktoring'in 50 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 848 milyon lira, Şeker Faktoring'in 142 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Azimut Portföy
Yönetimine 30 bin 961 lira, Qinvest Portföy
Yönetimine 26 bin 49 lira, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan
inceleme sonucunda 1 kişiye 665 bin 141,10 lira, Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 220 bin 237,42 lira, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret pay piyasasında
gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 49 bin 344 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında gerçekleştirilen inceleme sonucunda 6 kişi hakkında, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul, söz konusu inceleme sonucunda 11 kişi ile Beeches Finance Corporation, Safran Stratejik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ve Pota Makina Sanayi Taahhüt ve Ticaret hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı
getirilmesine karar verdi.

SPK, Turcas Petrol'ün sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100'üne sahip olduğu Turcas Elektrik Toptan Satış'ı devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

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