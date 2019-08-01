SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ayen Enerji'nin 106 milyon 457 bin 700 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Ayen Enerji'nin 106 milyon 457 bin 700 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İstanbul Faktoring'in 50 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 848 milyon lira, Şeker Faktoring'in 142 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Azimut Portföy

Yönetimine 30 bin 961 lira, Qinvest Portföy

Yönetimine 26 bin 49 lira, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda 1 kişiye 665 bin 141,10 lira, Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 220 bin 237,42 lira, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret pay piyasasında

gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 49 bin 344 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.