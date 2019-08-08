SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) QNB Finansbank'ın 30 milyar lira ve Vakıfbank'ın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

SPK, RTA Laboratuvarları Biyolojik

Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'nin 12 milyon 500 bin lira tutarında bedelli sermaye artırımı ile QNB Finansbank'ın 30 milyar lira, Vakıfbank'ın 25 milyar lira, Borusan Yatırım'ın 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetleri'nin 500 milyon lira ve Tam Faktoring'in 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi.

TF Varlık

Kiralama AŞ'nin 500 milyon lira tutarındaki Yönetim Sözleşmesine,

Sahipliğe ve Alım-Satıma

Dayalı Kira Sertifikası ihraç başvurusunu da kabul eden Kurul, Fokus Portföy Yönetimi AŞ'de, Fokus Yatırım Holding AŞ ve Kubilay Cinemre'nin sahip oldukları hisselerin Strateji Portföy Yönetimi AŞ'ye devredilmesine de izin verdi.

Kurul, Invest-AZ Yatırım

Menkul Değerler AŞ'ye müşterilere mevzuatta belirlenenden daha yüksek kaldıraç oranıyla işlem yaptırılması nedeniyle 52 bin 98 lira, Marbaş Menkul

Değerler AŞ'ye, müşteri nakitlerinin

değerlendirilmesi uygulamalarındaki mevzuata aykırılıklar nedeniyle 38 bin 308 lira ve Avod Kurutulmuş

Gıda AŞ'ye Ağustos 2018'de gerçekleştirilen sermaye artırımındaki usulsüzlükler nedeniyle 61 bin 922 lira idari para cezası uyguladı.