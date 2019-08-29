SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Vakıf Finansal Kiralama'nın 35 milyon lira tutarındaki, İdealist Danışmanlık'ın 4 milyon 359 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Huzur Faktoring'in 100 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler'in 64 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 250 milyon lira, Halkbank'ın 25 milyar lira, DenizBank'ın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Yatırım Finansman Menkul Değerlere 92 bin 883 lira, Global Menkul Değerlere 92 bin 883 lira, Aksa Enerji Üretime 30 bin 961 lira, KPMG Bağımsız Denetim

ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik'e 30 bin 961 lira, Altınyağ Kombinalarına 38 bin 308 lira, Atlantis Yatırım Holding'e 38 bin 308 lira, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 3 kişiye toplam 104 bin 196 lira, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen

işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 30 bin 961 lira, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (OLMIP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile

ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 24 bin 672 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.