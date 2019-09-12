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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Doruk Finansman'ın 50 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 110 milyon lira, VakıfBank'ın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Işık Menkul
Değerler'e 27 bin 47 lira, ALB Menkul
Değerler'e 54 bin 94 lira, Ak Yatırım Menkul
Değerler'e 27 bin 47 lira, GCM Yatırım Menkul
Değerler'e 54 bin 94 lira, Denge Yatırım Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme
sonucunda 1 kişiye 38 bin 308 lira, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan
inceleme sonucunda 1 kişiye 816 bin 640,56 lira, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili
olarak yapılan inceleme sonucunda iki kişiye toplam 150 bin 314,48 lira, Balatacılar
Balatacılık Sanayi
ve Ticaret'e 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

“Forex master” adlı sosyal medya (facebook) hesabı üzerinden
gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştıran kurul, https://klasfx24.com, https://www.asforex5.com, https://3galafx.com, https://www.karkapital10.com , https://www.limitmarkets5.com, https://www.trendfx8.com, http://fxoro9.com, https://lordfx8.com, https://www.uzmanfx6.net, https://www.liberalforextr.com, https://www.liberalfx7.com, https://www.liberalfx8.com, http://www.hizlifx4.net, https://www.hizlifx2.com, https://gannmarkets2.com, http://destekfx2.com, https://www.olivemarkets1.com, https://www.olivemarketsgiris.com, https://www.olivemarkets2.com, https://turk-fbs.trade, https://www.ntimarkets.com, https://ekolfx1.com, https://ekolfx2.com https://www.forexhesapac.com, http://www.forexkaydol.com, https://www.forexmakers.com, https://www.zesforextr.com, http://www.zesyatirim.com, https://www.zesforex.com, https://www.grouphf.com, https://www.troyforex.com, https://gkmforex.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına da karar verdi.

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