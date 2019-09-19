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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 21:11 | Son Güncelleme

Kurul, Denizbank AŞ paylarının yüzde 99,85'ine ve böylelikle yönetim kontrolüne sahip hale gelen Emirates NBD'nin 1 TL nominal değerli banka payı için 5,72 TL pay alım teklifini onayladı - Bununla birlikte kurul, Denizbank yatırımcılarının satma hakkının 1 TL nominal değerli banka payı için hazırlanarak ilan edilecek değerleme raporu sonucunda daha yüksek bir bedele ulaşılmaması halinde 21,2 TL üzerinden kullandırılacağını, satma hakkı kullanım süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 payına sahip olan Emirates NBD tarafından yapılan pay alım teklifi onaylayarak, 1 TL nominal değerli banka payı için pay alım teklifinin 5,72 TL olarak belirlendiği bildirildi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3,7 milyon liralık bedelsiz, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 21,6 milyon liralık bedelli sermaye artırımını onayladı.

Öte yandan kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2,3 milyar liralık, Invest Az Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 30 milyon liralık tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil/finansman bonosu ihracı başvurusuna onay verdi.

Türk Ekonomi Bankasının nitelikli yatırımcılara 1 milyar liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı başvurusu da kurul tarafından olumlu karşılandı.

Kurul ayrıca, Halk Valık Kiralamanın 1 milyar lira ve Bereket Varlık Kiralamanın 10 milyar lira tavanlı tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracını onayladığını bildirdi.

- Yeni faaliyet izinleri

Kurul, Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi. Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ'nin bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere yaptığı başvuru da kabul edildi.

Kurul tarafından, yapılan incelemeler sonucunda Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye 30 bin 961 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

- Denizbank yatırımcılarına uyarı

Kurul, Denizbank AŞ paylarının yüzde 99,85'ine ve böylelikle yönetim kontrolüne sahip hale gelen Emirates NBD'nin 1 TL nominal değerli banka payı için 5,72 TL pay alım teklifini onayladı.

Bununla birlikte kurul, Denizbank yatırımcılarının satma hakkının 1 TL nominal değerli banka payı için hazırlanarak ilan edilecek değerleme raporu sonucunda daha yüksek bir bedele ulaşılmaması halinde 21,2 TL üzerinden kullandırılacağını, satma hakkı kullanım süresinin 31 Ekim'de sona ereceği uyarısında bulundu.

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Denizbank AŞ haftalık bülten spk

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