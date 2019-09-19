SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 payına sahip olan Emirates NBD tarafından yapılan pay alım teklifi onaylayarak, 1 TL nominal değerli banka payı için pay alım teklifinin 5,72 TL olarak belirlendiği bildirildi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3,7 milyon liralık bedelsiz, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 21,6 milyon liralık bedelli sermaye artırımını onayladı.

Öte yandan kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2,3 milyar liralık, Invest Az Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 30 milyon liralık tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil/finansman bonosu ihracı başvurusuna onay verdi.

Türk Ekonomi Bankasının nitelikli yatırımcılara 1 milyar liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı başvurusu da kurul tarafından olumlu karşılandı.

Kurul ayrıca, Halk Valık Kiralamanın 1 milyar lira ve Bereket Varlık Kiralamanın 10 milyar lira tavanlı tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracını onayladığını bildirdi.