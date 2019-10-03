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SPK haftalık bülteni

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 19:38 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 480 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 100 milyon lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 480 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, AVOD Kurutulmuş Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret'in hesaplarının incelenmesi sonucunda 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul, şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 4 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı
getirilmesini kararlaştırdı.

SPK, Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulmasını ve söz konusu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019-19 Eylül 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar
hareketleri nedeniyle yarından itibaren başlamak üzere 4 kişi hakkında borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasını, şirketin yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını ve tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasını kararlaştırdı.

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