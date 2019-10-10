SPK haftalık bülteni

Avrupa Yatırım Holding ile ilgili olarak 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran SPK, San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 22 Mart 2019 - 7 Ekim 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarın başlamak üzere 10 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına, San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret pay piyasasında yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Deniz Yatırım Menkul Kıymetlere 30 bin 961 lira, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve 2 kişiye toplam 1 milyon 161 bin 27 lira, idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Halk Finansal Kiralamanın 636 milyon 560 bin lira, Burgan Yatırım Menkul Değerlerin 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Katılım Varlık Kiralamanın 300 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Bültende ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzun 11 Nisan 2019 tarih ve 21/500 sayılı 'Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar' İlke Kararı Kurulumuzun 11 Nisan 2019 tarih ve 2019/19 sayılı bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Söz konusu İlke Kararı’nın 'Diğer Hususlar' başlıklı G bendinde İlke Kararı kapsamında sunulacak değerleme hizmetlerinde kurulumuzun görüşü alınmak suretiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından belirlenen asgari hususların esas alınması düzenlenmiştir. Bu çerçevede, TSPB ve TDUB’un müşterek çalışması ile hazırlanan asgari hususlar kurulumuz görüşüne sunulmuş olup, Kurulumuzun 3 Ekim 2019 tarih ve 55/1294 sayılı toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda son hali verilerek üyelerine ve kamuya duyurulmak üzere TSPB ve TDUB’a iletilmiştir. Bu kapsamda, 'Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri İçin Hazırlanan Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar' TDUB ve TSPB’nin internet sayfalarında kamuya duyurulmuş olup, gayrimenkul dışındaki varlıkların sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki değerlemeleri için hazırlanacak raporlarda söz konusu asgari hususlara uyulması gerekmektedir."

