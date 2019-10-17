SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Konfrut Gıda Sanayi ve

Ticaret'in 26 milyon 400 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankası'nın 50 milyon lira, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolar, Fibabanka'nın 3 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 47 bin 619,54 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı

niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında Cumhuriyet

Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını ve 6 kişi hakkında , borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.