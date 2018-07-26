SPK, İş Yatırım'ın borçlanma aracı ihracını onayladı

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in borçlanma aracı ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1.2 milyar lira nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu tahsisli/nitelikli yatırımcılara satacak.
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