FİNANS

SPK, kaldıraç oranlarında düzenlemeye gitti

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

SPK: - "16 Ağustos 2018 tarihi öncesindeki pozisyonlar ve bu pozisyonların hedge edilmesi amacıyla yapılacak işlemler hariç olmak üzere bir tarafını TL'nin oluşturduğu paritelerde yeni açılacak pozisyonlara ilişkin işlemlerde kaldıraç oranlarının 3 Eylül 2018 tarihine kadar 1:1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" - "Kurban Bayramı tatili süresince ülkemiz piyasaları kapalı olacağından yatırımcıların foreks piyasasında ve Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda spekülatif amaçlarla pozisyon almamaları ve mevcut pozisyonlarına ilişkin olarak ilave teminat yatırma yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabileceklerini göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve basiretli davranmaları gereğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir"

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurban Bayramı tatili sonrasında foreks piyasasında işlemler başladığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen kaldıraç oranlarında düzenlemeye gitti.

SPK'dan yapılan açıklamada, son dönemde, döviz piyasasında makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanamayan gelişmeler nedeniyle bir tarafını TL’nin oluşturduğu paritelerde ciddi fiyat hareketleri meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Fiyatların zaman zaman aşağı ve yukarı yönlü aşırı dalgalanması nedeniyle döviz piyasasında sağlıklı bir fiyatlama oluşmadığından foreks piyasasında bazı durumlarda fiyat/spreadlerin piyasa koşullarına uygun olduğunu belirleme imkanı bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde piyasaların kapalı olacağı Kurban Bayramı tatili sonrasında foreks piyasasında işlemler başladığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, mevcut açık pozisyonu olan müşterileri etkilemeyecek ve hedge işlemlerini aynı kaldıraç oranından yapabilmelerine imkan tanıyacak şekilde, 16 Ağustos 2018 tarihi öncesindeki pozisyonlar ve bu pozisyonların hedge edilmesi amacıyla yapılacak işlemler hariç olmak üzere bir tarafını TL’nin oluşturduğu paritelerde yeni açılacak pozisyonlara ilişkin işlemlerde kaldıraç oranlarının 3 Eylül 2018 tarihine kadar 1:1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, Kurban Bayramı tatili süresince Türkiye piyasaları kapalı olacağından yatırımcıların, foreks piyasasında ve Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda spekülatif amaçlarla pozisyon almamaları ve mevcut pozisyonlarına ilişkin olarak ilave teminat yatırma yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilecekleri göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve basiretli davranmaları gereğinin hatırlatılmasında yarar görüldüğü vurgulandı.

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