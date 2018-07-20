İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin emeklilik yatırım fonu ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 10 milyar TL tutarında Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu kayda alındı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon paylarının Kurulumuz kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

