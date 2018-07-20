SPK Niğbaş'ın pay ihracını onayladı

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret'in pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 27 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirketin 27 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 54 milyon TL'ye çıkacak. Satış türü "Halka Arz" olarak belirlendi.

