İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nurol Yatırım Bankası'nın borçlanma aracı ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 600 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak.
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