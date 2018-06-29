İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 7,000,000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5,000,000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6,000,000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır."



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