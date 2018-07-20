İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi'ne faaliyet izni verdi. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."
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