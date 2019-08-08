SPK Oregon, Yatırım Finansman ve Finansal Eksen'e izin verdi

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oragon Gayrimenkul Portföy, Yatırım Finansman ve Finansal Eksen'in izin başvurularını onayladı.

SPK'nın Haftalık Bülteni'nde söz konusu onaylara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

"Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

"Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kurulumuzun III-62.2 sayılı "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği"nin 13'üncü maddesi kapsamında sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere yetkilendirilmiştir."

