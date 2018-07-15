SPK, piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenlemesini kaldırdı

Açıklamada, söz konusu kararın, payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerce yapılan pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından 30 Haziran tarihli mali tabloların açıklanmasına kadar geçecek sürede yapılacak pay alım işlemlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla piyasadan gelen talep üzerine alındığı aktarıldı.

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına dair alınan karara ilişkin, "Kurul kararının kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi.

"Bilgi Suistimali (Insider trading) suçu SPK'nin 106. maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli kurul kararı ile bu suça ve cezasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmemiştir. Kaldı ki, kanunla suç olarak düzenlenmiş fiillere yönelik kurul kararı ile herhangi bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı izahtan varestedir. Buna ek olarak, 13.07.2018 tarihli kurul kararı, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına yönelik olup, söz konusu tebliğdeki düzenleme SPK'nin 104. maddesinde de açıkça yer aldığı üzere, suç oluşturmayan eylem ve işlemleri konu almaktadır."

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uyum konusunda sadece alım işlemlerine yönelik olarak düzenleme yapan söz konusu kararla payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesinin amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

Açıklamada, söz konusu kararın, Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin herhangi bir değişiklik getirmediğini belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tebliğin 5'inci maddesi uyarınca, ihraççıların yöneticilerinin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı ihraççılara ödemeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda elde edilen menfaatin iki katı tutarında idari para cezası öngörülmüştür.

Bununla beraber, yukarıda amacı ve kapsamı açıklanan, pay piyasalarını ve yatırımcıları desteklemeye yönelik 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı kurul kararının kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur kurul kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir."

