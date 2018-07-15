FİNANS

SPK, piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenlemesini kaldırdı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

SPK: - "Pay piyasalarını ve yatırımcıları desteklemeye yönelik 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı kurul kararının kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına dair alınan karara ilişkin, "Kurul kararının kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi.

SPK'den, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına dair 13 Temmuz'da alınan karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın, payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerce yapılan pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından 30 Haziran tarihli mali tabloların açıklanmasına kadar geçecek sürede yapılacak pay alım işlemlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla piyasadan gelen talep üzerine alındığı aktarıldı.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uyum konusunda sadece alım işlemlerine yönelik olarak düzenleme yapan söz konusu kararla payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesinin amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bilgi Suistimali (Insider trading) suçu SPK'nin 106. maddesi ile düzenlenmekte olup, 13.07.2018 tarihli kurul kararı ile bu suça ve cezasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmemiştir. Kaldı ki, kanunla suç olarak düzenlenmiş fiillere yönelik kurul kararı ile herhangi bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı izahtan varestedir.
Buna ek olarak, 13.07.2018 tarihli kurul kararı, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına yönelik olup, söz konusu tebliğdeki düzenleme SPK'nin 104. maddesinde de açıkça yer aldığı üzere, suç oluşturmayan eylem ve işlemleri konu almaktadır."

\

- "Kararın kaldırılmasına karar verilmiştir"

Açıklamada, söz konusu kararın, Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin herhangi bir değişiklik getirmediğini belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tebliğin 5'inci maddesi uyarınca, ihraççıların yöneticilerinin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı ihraççılara ödemeleri gerekmekte olup, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda elde edilen menfaatin iki katı tutarında idari para cezası öngörülmüştür.

Bununla beraber, yukarıda amacı ve kapsamı açıklanan, pay piyasalarını ve yatırımcıları desteklemeye yönelik 13.07.2018 tarihli ve 30/831 sayılı kurul kararının kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur kurul kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı'nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir."

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Antalya turizminde yeni rekorAntalya turizminde yeni rekor
Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildiSani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sermaye piyasası kurulu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde yeni rekor

Antalya turizminde yeni rekor

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.