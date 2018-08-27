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SPK: Tezgahüstü türev işlemlerine ilişkin verilerin tek bir merkezde toplanması ile riskin etkin yönetimi hedefleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tezgahüstü türev işlemlerine ilişkin verilerin tek bir merkezde toplanması ile riskin etkin yönetimi hedeflendiğini açıkladı.

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tezgahüstü türev işlemlerine ilişkin verilerin tek bir merkezde toplanması ile riskin etkin yönetimi hedeflendiğini açıkladı.
SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Ülkemizin de içinde yer aldığı G-20 ülkelerinin finansal istikrarın ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda tezgahüstü türev işlemlerinin şeffaflaştırılması ve riskin merkezi izlenmesi kapsamında merkezi raporlama için gerekli altyapının oluşturulması da yer almaktadır.
"6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Veri Depolama Kuruluşları' başlıklı 87'nci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 'Veri Depolama Kuruluşu' olarak görevlendirilmiştir.
"Veri Depolama Kuruluşu’nun çalışma esasları ilgili kurumların görüşleri ile birlikte hazırlanmış olup, verilerin raporlanması konusundaki çalışmalar SPK koordinasyonunda büyük ölçüde tamamlanmıştır.
"Yasal mevzuat altyapısının yürürlüğe konulması ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonucunda, hali hazırda ilgili kurumlar tarafından toplanan veriler, sistemik riskin etkin bir şekilde ölçülmesi amacıyla tüm düzenleyici ve denetleyici kurumların ortak erişimine açılacak, hazırlanacak özet bilgiler ise kamuoyu bilgisine sunulacaktır.
"Tezgahüstü türev işlemlerine ilişkin verilerin tek bir merkezde toplanması ile riskin etkin yönetimi hedeflenmektedir.
"Söz konusu çalışmalar kapsamında gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlanana kadar tezgahüstü piyasalardaki işlemlerin raporlanmasının, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumların da görüşleri alınarak oluşturulacak format çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılması ivedilikle sağlanacaktır.
"Ülkemizin uluslararası en iyi uygulamalara uyum konusunda şimdiye kadar göstermiş olduğu performans kapsamında veri depoculuğu ve raporlanması konusundaki eylem planı ile Türk ekonomisinin küresel çapta güçlü bir teknik ve yasal alt yapıya sahip olduğu bir kez daha tescillenmiş olacaktır."

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