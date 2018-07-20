İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Eximbank Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kuruluşunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin 'Türk Eximbank Varlık Kiralama Anonim Şirketi' unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kurulmasını teminen hazırlanan esas sözleşme metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."
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